BWX Technologies
BWX Technologies Maaşlar

BWX Technologies şirketinin maaşları alt seviyede Makine Mühendisi için yıllık $84,660 toplam tazminattan üst seviyede Proje Müdürü için $155,876 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: BWX Technologies. Son güncellenme: 11/21/2025

Makine Mühendisi
$84.7K
Proje Müdürü
$156K
SSS

BWX Technologies şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $155,876 tazminatla Proje Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
BWX Technologies şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $120,268 tutarındadır.

