Burns & McDonnell
Burns & McDonnell Maaşlar

Burns & McDonnell şirketinin maaşları alt seviyede İnşaat Mühendisi için yıllık $9,278 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $231,761 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Burns & McDonnell. Son güncellenme: 10/10/2025

$160K

Elektrik Mühendisi
Median $111K
Donanım Mühendisi
Median $144K
Yazılım Mühendisi
Median $74K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Makine Mühendisi
Median $110K
Proje Müdürü
Median $210K
İş Analisti
$129K
İnşaat Mühendisi
$9.3K
Kontrol Mühendisi
$95.8K
Endüstriyel Tasarımcı
$90.3K
Information Technologist (IT)
$130K
Yönetim Danışmanı
$99.5K
MEP Mühendisi
$131K
Ürün Tasarımcısı
$119K
Çözüm Mimarı
$232K
SSS

Burns & McDonnell şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $231,761 tazminatla Çözüm Mimarı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Burns & McDonnell şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $115,100 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar