Bungie Maaşlar

Bungie şirketinin maaşları alt seviyede Cybersecurity Analyst için yıllık $108,455 toplam tazminattan üst seviyede Pazarlama için $285,420 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Bungie. Son güncellenme: 10/10/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $163K

Video Oyun Yazılım Mühendisi

İnsan Kaynakları
$187K
Pazarlama
$285K

Ürün Müdürü
$249K
İK Uzmanı
$191K
Cybersecurity Analyst
$108K
Teknik Program Müdürü
$143K
SSS

Bungie şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $285,420 tazminatla Pazarlama at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Bungie şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $186,930 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar