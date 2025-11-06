Şirket Dizini
Bucketplace
Bucketplace Yazılım Mühendisi Maaşlar Seoul Capital Area konumunda

Bucketplace şirketinde in Seoul Capital Area Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₩97.73M tutarındadır. Bucketplace şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Medyan Paket
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
Yıllık toplam
₩97.73M
Seviye
L4
Temel maaş
₩93.08M
Stock (/yr)
₩0
Prim
₩4.65M
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
4 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Bucketplace?
En Son Maaş Başvuruları
Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

SSS

Bucketplace şirketindeki in Seoul Capital Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₩144,712,453 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Bucketplace şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Seoul Capital Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₩101,193,920 tutarındadır.

