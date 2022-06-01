Şirket Dizini
BTC Maaşlar

BTC'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $21,710'den üst uçta Satış Mühendisi için $84,356'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. BTC. Son güncelleme: 8/20/2025

$160K

Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$50.1K
Satış Mühendisi
$84.4K
Yazılım Mühendisi
$21.7K

SSS

BTC'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $84,356 ücretle Satış Mühendisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
BTC'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $50,065'dır.

