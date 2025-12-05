Şirket Dizini
Brown-Forman
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Veri Bilimi Müdürü

  • Tüm Veri Bilimi Müdürü Maaşları

Brown-Forman Veri Bilimi Müdürü Maaşlar

Brown-Forman şirketinde in Mexico ortalama Veri Bilimi Müdürü toplam tazminatı year başına MX$915K ile MX$1.33M arasında değişmektedir. Brown-Forman şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$55.6K - $64.5K
Mexico
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$49K$55.6K$64.5K$71.1K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Veri Bilimi Müdürü maaş bilgisis için Brown-Forman kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız


Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir Brown-Forman?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Veri Bilimi Müdürü tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Brown-Forman şirketindeki in Mexico Veri Bilimi Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam MX$1,328,060 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Brown-Forman şirketinde Veri Bilimi Müdürü rolü in Mexico için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat MX$915,134 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Brown-Forman için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Google
  • Spotify
  • Lyft
  • Dropbox
  • Microsoft
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/brown-forman/salaries/data-science-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.