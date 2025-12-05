Şirket Dizini
Brooklyn Chinese-American Association
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

Brooklyn Chinese-American Association Yazılım Mühendisi Maaşlar

Brooklyn Chinese-American Association şirketinde in Ghana ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına GHS 1.37M ile GHS 1.91M arasında değişmektedir. Brooklyn Chinese-American Association şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$136K - $160K
Ghana
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$127K$136K$160K$176K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Yazılım Mühendisi maaş bilgisis için Brooklyn Chinese-American Association kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız


Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir Brooklyn Chinese-American Association?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Brooklyn Chinese-American Association şirketindeki in Ghana Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam GHS 1,911,335 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Brooklyn Chinese-American Association şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Ghana için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat GHS 1,372,240 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Brooklyn Chinese-American Association için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Lyft
  • Databricks
  • DoorDash
  • LinkedIn
  • Flipkart
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/brooklyn-chinese-american-association/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.