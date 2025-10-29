Şirket Dizini
Brinker International
Brinker International İnsan Kaynakları Maaşlar

Brinker International şirketinde in United States ortalama İnsan Kaynakları toplam tazminatı year başına $126K ile $183K arasında değişmektedir. Brinker International şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$144K - $164K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$126K$144K$164K$183K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Brinker International?

SSS

Brinker International şirketindeki in United States İnsan Kaynakları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $182,900 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Brinker International şirketinde İnsan Kaynakları rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $125,550 tutarındadır.

