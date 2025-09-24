Şirket Dizini
BrightCHAMPS şirketinde in India ortalama Pazarlama Operasyonları toplam tazminatı year başına ₹327K ile ₹446K arasında değişmektedir. BrightCHAMPS şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹350K - ₹423K
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹327K₹350K₹423K₹446K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

SSS

BrightCHAMPS şirketindeki in India Pazarlama Operasyonları pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹445,850 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
BrightCHAMPS şirketinde Pazarlama Operasyonları rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹326,700 tutarındadır.

