Bright Money Makine Mühendisi Maaşlar Greater Bengaluru konumunda

Bright Money şirketinde in Greater Bengaluru ortalama Makine Mühendisi toplam tazminatı year başına ₹893K ile ₹1.27M arasında değişmektedir. Bright Money şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹1.01M - ₹1.2M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹893K₹1.01M₹1.2M₹1.27M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Bright Money?

SSS

Bright Money şirketindeki in Greater Bengaluru Makine Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹1,268,512 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Bright Money şirketinde Makine Mühendisi rolü in Greater Bengaluru için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹893,474 tutarındadır.

