Bright Horizons
Bright Horizons Ürün Müdürü Maaşlar

Bright Horizons şirketinde in United States ortalama Ürün Müdürü toplam tazminatı year başına $82K ile $117K arasında değişmektedir. Bright Horizons şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$94K - $110K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$82K$94K$110K$117K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Bright Horizons?

SSS

Bright Horizons in United States میں Ürün Müdürü کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $117,000 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Bright Horizons میں Ürün Müdürü کردار in United States کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $82,000 ہے۔

