Bright Horizons şirketinde in United States ortalama Veri Bilimi Müdürü toplam tazminatı year başına $231K ile $322K arasında değişmektedir. Bright Horizons şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$248K - $292K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$231K$248K$292K$322K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

SSS

The highest paying salary package reported for a Veri Bilimi Müdürü at Bright Horizons in United States sits at a yearly total compensation of $321,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bright Horizons for the Veri Bilimi Müdürü role in United States is $231,000.

