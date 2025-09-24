Şirket Dizini
Bright Health Group
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

Bright Health Group Yazılım Mühendisi Maaşlar

Bright Health Group şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $125K tutarındadır. Bright Health Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Medyan Paket
company icon
Bright Health Group
Senior Software Engineer
Minneapolis, MN
Yıllık toplam
$125K
Seviye
L3
Temel maaş
$115K
Stock (/yr)
$0
Prim
$10K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Bright Health Group?

$160K

SSS

Bright Health Group şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $185,182 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Bright Health Group şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $125,000 tutarındadır.

