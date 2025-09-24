Şirket Dizini
Brain Craft
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

Brain Craft Yazılım Mühendisi Maaşlar

Brain Craft şirketinde in United States ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına $85K ile $116K arasında değişmektedir. Brain Craft şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$91K - $110K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$85K$91K$110K$116K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Yazılım Mühendisi maaş bilgisis için Brain Craft kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.


Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir Brain Craft?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Brain Craft şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $116,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Brain Craft şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $85,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Brain Craft için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Microsoft
  • Spotify
  • Intuit
  • Coinbase
  • Square
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar