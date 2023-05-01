Şirket Dizini
Bowery Farming Maaşlar

Bowery Farming'nin maaş aralığı, alt uçta Makine Mühendisi için yıllık toplam ücrette $137,700'den üst uçta Veri Bilimcisi için $298,500'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Bowery Farming. Son güncelleme: 8/20/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $155K
Veri Bilimcisi
$299K
Makine Mühendisi
$138K

Ürün Yöneticisi
$188K
SSS

Bowery Farming'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $298,500 ücretle Veri Bilimcisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Bowery Farming'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $171,580'dır.

