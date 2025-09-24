Şirket Dizini
Bosch Global şirketinde in Germany Yazılım Mühendisi tazminatı EG12 için year başına €67.7K ile SL4 için year başına €77K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Germany medyanı €89K tutarındadır. Bosch Global şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
EG12
(Giriş Seviyesi)
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
Senior SWE
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
€142K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir Bosch Global?

SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at Bosch Global in Germany sits at a yearly total compensation of €118,269. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Yazılım Mühendisi role in Germany is €86,459.

Diğer Kaynaklar