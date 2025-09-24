Şirket Dizini
Bosch Global Proje Müdürü Maaşlar

Bosch Global şirketinde in Germany Proje Müdürü tazminatı EG15 için year başına €115K ile EG16 için year başına €104K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Germany medyanı €110K tutarındadır. Bosch Global şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€115K
€103K
€0
€11.8K
Görüntüle 1 Daha Fazla Seviye
Ücret Ekle

SSS

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Proje Müdürü la Bosch Global in Germany ajunge la o compensație totală anuală de €132,285. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Bosch Global pentru rolul de Proje Müdürü in Germany este €112,514.

