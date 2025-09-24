Şirket Dizini
Bosch Global şirketinde in Colombia ortalama MEP Mühendisi toplam tazminatı year başına COP 23.61M ile COP 34.26M arasında değişmektedir. Bosch Global şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Toplam Tazminat

COP 26.77M - COP 31.09M
Colombia
Yaygın Aralık
Olası Aralık
COP 23.61MCOP 26.77MCOP 31.09MCOP 34.26M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

COP 643.23M

Kariyer seviyeleri nelerdir Bosch Global?

SSS

Bosch Global şirketindeki in Colombia MEP Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam COP 34,257,462 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Bosch Global şirketinde MEP Mühendisi rolü in Colombia için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat COP 23,605,983 tutarındadır.

