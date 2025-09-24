Şirket Dizini
Bosch Global Veri Analisti Maaşlar

Bosch Global şirketinde in Singapore Veri Analisti tazminat paketi medyanı year başına SGD 81.4K tutarındadır. Bosch Global şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Medyan Paket
company icon
Bosch Global
Data Analyst
Singapore, SG, Singapore
Yıllık toplam
SGD 81.4K
Seviye
L2
Temel maaş
SGD 71.2K
Stock (/yr)
SGD 0
Prim
SGD 10.2K
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
2 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Bosch Global?

SGD 210K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
SSS

Bosch Global şirketindeki in Singapore Veri Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam SGD 83,823 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Bosch Global şirketinde Veri Analisti rolü in Singapore için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat SGD 81,316 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar