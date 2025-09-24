Şirket Dizini
Bosch Global Kimya Mühendisi Maaşlar

Bosch Global şirketinde in United States ortalama Kimya Mühendisi toplam tazminatı year başına $221K ile $309K arasında değişmektedir. Bosch Global şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$239K - $278K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$221K$239K$278K$309K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Kariyer seviyeleri nelerdir Bosch Global?

SSS

Bosch Global şirketindeki in United States Kimya Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $309,400 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Bosch Global şirketinde Kimya Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $221,000 tutarındadır.

