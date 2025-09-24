Şirket Dizini
Bosch Global Muhasebeci Maaşlar

Bosch Global şirketinde in Germany ortalama Muhasebeci toplam tazminatı year başına €76.4K ile €111K arasında değişmektedir. Bosch Global şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/24/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€87.7K - €100K
Germany
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€76.4K€87.7K€100K€111K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

€142K

Kariyer seviyeleri nelerdir Bosch Global?

Technical Accountant

SSS

The highest paying salary package reported for a Muhasebeci at Bosch Global in Germany sits at a yearly total compensation of €111,326. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Muhasebeci role in Germany is €76,419.

Diğer Kaynaklar