Boom! By Cindy Joseph İdari Asistan Maaşlar

Boom! By Cindy Joseph şirketinde in Pakistan ortalama İdari Asistan toplam tazminatı year başına PKR 3.43M ile PKR 4.87M arasında değişmektedir. Boom! By Cindy Joseph şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$13.8K - $16.4K
Pakistan
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$12.2K$13.8K$16.4K$17.3K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Boom! By Cindy Joseph?

SSS

Boom! By Cindy Joseph şirketindeki in Pakistan İdari Asistan pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam PKR 4,869,451 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Boom! By Cindy Joseph şirketinde İdari Asistan rolü in Pakistan için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat PKR 3,429,787 tutarındadır.

