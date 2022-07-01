Şirket Dizini
Bombora
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Bombora Maaşlar

Bombora'nin maaş aralığı, alt uçta Ürün Yöneticisi için yıllık toplam ücrette $109,450'den üst uçta Veri Bilimcisi için $151,875'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Bombora. Son güncelleme: 8/20/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Veri Bilimcisi
Median $152K
Yazılım Mühendisi
Median $147K
Ürün Yöneticisi
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

O cargo mais bem pago reportado na Bombora é Veri Bilimcisi com uma remuneração total anual de $151,875. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bombora é $147,000.

Öne Çıkan İşler

    Bombora için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Arity
  • Brivo
  • Lucidchart
  • Corcentric
  • Intercom
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar