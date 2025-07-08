Şirket Dizini
BlueDot
BlueDot Maaşlar

BlueDot şirketinin maaşları alt seviyede Mali Analист için yıllık $64,974 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $112,110 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: BlueDot. Son güncellenme: 8/31/2025

$160K

Veri Bilimci
$79.1K
Mali Analист
$65K
Ürün Tasarımcısı
$88.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Ürün Müdürü
$112K
Yazılım Mühendisi
$109K
SSS

BlueDot şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $112,110 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
BlueDot şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $88,271 tutarındadır.

