Şirket Dizini
Blue Cross and Blue Shield of Kansas
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Blue Cross and Blue Shield of Kansas Maaşlar

Blue Cross and Blue Shield of Kansas şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $90,450 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $140,700 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Blue Cross and Blue Shield of Kansas. Son güncellenme: 8/31/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Veri Analisti
$103K
Veri Bilimci
$141K
Yazılım Mühendisi
$90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Blue Cross and Blue Shield of Kansas şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $140,700 tazminatla Veri Bilimci at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Blue Cross and Blue Shield of Kansas şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $103,490 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Blue Cross and Blue Shield of Kansas için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Intuit
  • Lyft
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Microsoft
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar