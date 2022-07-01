Şirket Dizini
Blue Canyon Technologies
Blue Canyon Technologies Maaşlar

Blue Canyon Technologies şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $85,000 toplam tazminattan üst seviyede Donanım Mühendisi için $194,025 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Blue Canyon Technologies. Son güncellenme: 8/31/2025

$160K

Donanım Mühendisi
$194K
Makine Mühendisi
$180K
Yazılım Mühendisi
Median $85K

Yazılım Mühendisliği Müdürü
$184K
SSS

Blue Canyon Technologies şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $194,025 tazminatla Donanım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Blue Canyon Technologies şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $182,104 tutarındadır.

