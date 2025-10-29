Şirket Dizini
Bloomreach
Bloomreach şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer için year başına ₹4.67M ile Senior Software Engineer için year başına ₹6.12M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹5.18M tutarındadır.

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Junior Software Engineer
(Giriş Seviyesi)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.67M
₹4.18M
₹368K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.12M
₹4.93M
₹831K
₹362K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
En Son Maaş Başvuruları
Kariyer seviyeleri nelerdir Bloomreach?

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Bloomreach şirketindeki in India Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹6,559,324 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Bloomreach şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹4,393,828 tutarındadır.

