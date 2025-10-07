Bloomberg şirketinde in United States Üretim Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer için year başına $190K ile Senior Software Engineer için year başına $240K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $185K tutarındadır. Bloomberg şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Software Engineer
$190K
$162K
$0
$27.9K
Senior Software Engineer
$240K
$198K
$0
$42.4K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Bloomberg şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)