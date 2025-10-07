Şirket Dizini
Bloomberg Full-Stack Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater London Area konumunda

Bloomberg şirketinde in Greater London Area Full-Stack Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer için year başına £94.9K ile Senior Software Engineer için year başına £177K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater London Area medyanı £149K tutarındadır. Bloomberg şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/7/2025

Ortalama Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse ()
Bonus
Software Engineer
(Giriş Seviyesi)
£94.9K
£85.8K
£0
£9.1K
Senior Software Engineer
£177K
£143K
£0
£33.7K
Ücret Ekle

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Bloomberg şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Bloomberg şirketindeki in Greater London Area Full-Stack Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £212,148 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Bloomberg şirketinde Full-Stack Yazılım Mühendisi rolü in Greater London Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £146,542 tutarındadır.

