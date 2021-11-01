Şirket Dizini
Blockchain.com
Blockchain.com Maaşlar

Blockchain.com şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $107,529 toplam tazminattan üst seviyede Teknik Program Müdürü için $231,985 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Blockchain.com. Son güncellenme: 9/12/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $108K

Veri Mühendisi

İş Geliştirme
$149K
Veri Bilimci
$201K

Pazarlama
$142K
Ürün Tasarımcısı
$177K
Ürün Tasarım Müdürü
$180K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$179K
Teknik Program Müdürü
$232K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Blockchain.com şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

The highest paying role reported at Blockchain.com is Teknik Program Müdürü at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $231,985. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blockchain.com is $178,055.

