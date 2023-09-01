Şirket Dizini
Blinkit
Blinkit Maaşlar

Blinkit şirketinin maaşları alt seviyede Muhasebeci için yıllık $1,656 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $84,834 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Blinkit. Son güncellenme: 9/12/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Veri Bilimci
Median $47.8K
Ürün Müdürü
Median $43.2K

Muhasebeci
$1.7K
İdari Asistan
$4.8K
İş Operasyonları Müdürü
$44K
İş Analisti
$24.6K
Veri Analisti
$20.6K
İnsan Kaynakları
$4.4K
Program Müdürü
$14K
SSS

Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Blinkit je $29,655.

