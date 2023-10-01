Şirket Dizini
Blankfactor
Blankfactor Maaşlar

Blankfactor şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $23,623 toplam tazminattan üst seviyede Information Technologist (IT) için $180,900 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Blankfactor. Son güncellenme: 10/10/2025

$160K

Veri Bilimci
$60.3K
Information Technologist (IT)
$181K
Yazılım Mühendisi
$23.6K

Yazılım Mühendisliği Müdürü
$112K
SSS

Blankfactor şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $180,900 tazminatla Information Technologist (IT) at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Blankfactor şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $85,994 tutarındadır.

