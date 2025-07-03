Şirket Dizini
Blacklane
Blacklane Maaşlar

Blacklane şirketinin maaşları alt seviyede Program Müdürü için yıllık $40,542 toplam tazminattan üst seviyede Pazarlama Operasyonları için $153,263 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Blacklane. Son güncellenme: 10/10/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $87.9K
İş Operasyonları Müdürü
$64.4K
Veri Analisti
$73K

Pazarlama Operasyonları
$153K
Ürün Müdürü
$105K
Program Müdürü
$40.5K
SSS

Blacklane şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $153,263 tazminatla Pazarlama Operasyonları at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Blacklane şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $80,442 tutarındadır.

