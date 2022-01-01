Şirket Dizini
Blackbaud
Blackbaud Maaşlar

Blackbaud şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $41,650 toplam tazminattan üst seviyede İnsan Kaynakları için $223,875 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Blackbaud. Son güncellenme: 11/17/2025

Yazılım Mühendisi
Staff B $116K
Senior B $136K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $98.1K
Proje Müdürü
Median $106K

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $180K
İş Analisti
$81.3K
İş Geliştirme
$62.3K
Müşteri Hizmetleri
$41.7K
İnsan Kaynakları
$224K
Ürün Tasarımcısı
$101K
Satış
$95.7K
Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.4%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Blackbaud şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.4% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.40% yıllık)

SSS

Blackbaud şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $223,875 tazminatla İnsan Kaynakları at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Blackbaud şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $100,500 tutarındadır.

