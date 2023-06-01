Şirket Dizini
Bitvavo
Bitvavo Maaşlar

Bitvavo'nin maaş aralığı, alt uçta Veri Bilimcisi için yıllık toplam ücrette $77,652'den üst uçta Proje Yöneticisi için $137,703'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Bitvavo. Son güncelleme: 8/25/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $104K

Backend Yazılım Mühendisi

Veri Bilimcisi
$77.7K
Ürün Yöneticisi
$130K

Proje Yöneticisi
$138K
SSS

Bitvavo에서 보고된 최고 급여 직무는 Proje Yöneticisi at the Common Range Average level이며, 연간 총 보상은 $137,703입니다.
Bitvavo에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $117,110입니다.

Öne Çıkan İşler

    Bitvavo için öne çıkan iş bulunamadı

