Şirket Dizini
Bitrise
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Bitrise Maaşlar

Bitrise şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $52,260 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $209,040 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Bitrise. Son güncellenme: 9/12/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Pazarlama
$95.4K
Ürün Tasarımcısı
$52.3K
Ürün Müdürü
$125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Program Müdürü
$133K
Yazılım Mühendisi
$209K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Самая высокооплачиваемая позиция в Bitrise — Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $209,040. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bitrise составляет $124,936.

Öne Çıkan İş İlanları

    Bitrise için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • SoFi
  • Square
  • Stripe
  • Spotify
  • Flipkart
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar