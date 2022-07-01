Şirket Dizini
BioXcel Therapeutics
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

BioXcel Therapeutics Maaşlar

BioXcel Therapeutics şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimi Müdürü için yıllık $99,818 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $102,008 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: BioXcel Therapeutics. Son güncellenme: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Veri Bilimi Müdürü
$99.8K
Yazılım Mühendisi
$102K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

BioXcel Therapeutics şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $102,008 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
BioXcel Therapeutics şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $100,913 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    BioXcel Therapeutics için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Google
  • Tesla
  • PayPal
  • Intuit
  • Uber
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bioxcel-therapeutics/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.