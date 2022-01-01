Şirket Dizini
Bio-Techne
Bio-Techne Maaşlar

Bio-Techne şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $84,000 toplam tazminattan üst seviyede Makine Mühendisi için $157,785 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Bio-Techne. Son güncellenme: 10/9/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $84K
Veri Bilimci
$121K
Makine Mühendisi
$158K

Program Müdürü
$121K
SSS

Bio-Techne şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $157,785 tazminatla Makine Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Bio-Techne şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $120,747 tutarındadır.

