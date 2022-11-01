Şirket Dizini
BHP
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

BHP Maaşlar

BHP'nin maaş aralığı, alt uçta Satış için yıllık toplam ücrette $58,621'den üst uçta Muhasebeci için $194,281'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. BHP. Son güncelleme: 8/19/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $103K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Muhasebeci
$194K
Kurumsal Gelişim
$121K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Veri Bilimcisi
$128K
Jeoloji Mühendisi
$156K
Donanım Mühendisi
$78.5K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$88.5K
Makine Mühendisi
$138K
Ürün Tasarımcısı
$101K
Ürün Yöneticisi
$142K
Proje Yöneticisi
$159K
Satış
$58.6K
Çözüm Mimarı
$94.2K
Teknik Program Yöneticisi
$181K
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

The highest paying role reported at BHP is Muhasebeci at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $194,281. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BHP is $124,515.

Öne Çıkan İşler

    BHP için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Airbnb
  • Google
  • SoFi
  • Roblox
  • Intuit
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar