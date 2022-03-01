Şirket Dizini
BharatPe
BharatPe Maaşlar

BharatPe şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $27,528 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $136,774 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: BharatPe. Son güncellenme: 10/10/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $27.5K

Backend Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $50K
Ürün Tasarımcısı
$85.5K

Proje Müdürü
$46.8K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$137K
Çözüm Mimarı
$94.4K
SSS

De best betaalde functie gerapporteerd bij BharatPe is Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $136,774. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij BharatPe is $67,730.

