Bestow
Bestow Maaşlar

Bestow'nin maaş aralığı, alt uçta İnşaat Mühendisi için yıllık toplam ücrette $34,423'den üst uçte Ürün Yöneticisi için $172,891'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Bestow. Son güncelleme: 8/19/2025

$160K

İnşaat Mühendisi
$34.4K
Ürün Tasarımcısı
$134K
Ürün Yöneticisi
$173K

Yazılım Mühendisi
$125K
SSS

Bestow'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $172,891 ücretle Ürün Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Bestow'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $129,875'dır.

