Bessemer Venture Partners şirketinde in United States ortalama Girişim Sermayedarı toplam tazminatı year başına $224K ile $319K arasında değişmektedir. Bessemer Venture Partners şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$254K - $289K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$224K$254K$289K$319K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

SSS

Bessemer Venture Partners şirketindeki in United States Girişim Sermayedarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $318,600 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Bessemer Venture Partners şirketinde Girişim Sermayedarı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $224,100 tutarındadır.

