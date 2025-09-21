Şirket Dizini
Berkeley Research Group
Berkeley Research Group Girişim Sermayedarı Maaşlar

Berkeley Research Group şirketinde in United States Girişim Sermayedarı tazminat paketi medyanı year başına $100K tutarındadır. Berkeley Research Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/21/2025

Medyan Paket
company icon
Berkeley Research Group
Associate
New York, NY
Yıllık toplam
$100K
Seviye
L1
Temel maaş
$100K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
2 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Berkeley Research Group?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Dahil Edilen Unvanlar

Ortak

SSS

Berkeley Research Group şirketindeki in United States Girişim Sermayedarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $100,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Berkeley Research Group şirketinde Girişim Sermayedarı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $100,000 tutarındadır.

