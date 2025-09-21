Şirket Dizini
Berkeley Research Group
Berkeley Research Group İdari Asistan Maaşlar

Berkeley Research Group şirketinde in United States ortalama İdari Asistan toplam tazminatı year başına $50.2K ile $71.3K arasında değişmektedir. Berkeley Research Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/21/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$57K - $67.6K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$50.2K$57K$67.6K$71.3K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Kariyer seviyeleri nelerdir Berkeley Research Group?

SSS

The highest paying salary package reported for a İdari Asistan at Berkeley Research Group in United States sits at a yearly total compensation of $71,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Berkeley Research Group for the İdari Asistan role in United States is $50,220.

