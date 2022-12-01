Şirket Dizini
Berkeley Research Group
Berkeley Research Group Maaşlar

Berkeley Research Group'nin maaş aralığı, alt uçta İdari Asistan için yıllık toplam ücrette $62,310'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $233,825'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Berkeley Research Group. Son güncelleme: 8/13/2025

$160K

Yönetim Danışmanı
Median $100K
İdari Asistan
$62.3K
Yazılım Mühendisi
$234K

Girişim Sermayedarı
$101K

Ortak

SSS

Berkeley Research Group'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $233,825 ücretle Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Berkeley Research Group'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $100,250'dır.

