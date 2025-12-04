Şirket Dizini
Berkeley Lab şirketinde in United States ortalama Proje Müdürü toplam tazminatı year başına $170K ile $236K arasında değişmektedir. Berkeley Lab şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$182K - $214K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$170K$182K$214K$236K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

SSS

Berkeley Lab şirketindeki in United States Proje Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $236,340 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Berkeley Lab şirketinde Proje Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $169,680 tutarındadır.

