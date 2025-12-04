Şirket Dizini
Berkadia
Berkadia Finansal Analist Maaşlar

Berkadia şirketinde in India Finansal Analist tazminat paketi medyanı year başına ₹850K tutarındadır. Berkadia şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Medyan Paket
company icon
Berkadia
Senior Analyst
Hyderabad, TS, India
Yıllık toplam
$9.7K
Seviye
2
Temel maaş
$9.7K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
5 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Berkadia?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Berkadia şirketindeki in India Finansal Analist pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹955,871 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Berkadia şirketinde Finansal Analist rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹849,757 tutarındadır.

