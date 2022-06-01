Şirket Dizini
Berkadia
Berkadia Maaşlar

Berkadia şirketinin maaşları alt seviyede Mali Analист için yıllık $9,652 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $201,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Berkadia. Son güncellenme: 8/26/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $120K
Mali Analист
Median $9.7K
Veri Bilimci
$201K

Ürün Tasarımcısı
$117K
Ürün Müdürü
$44.5K
SSS

Berkadia şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $201,000 tazminatla Veri Bilimci at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Berkadia şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $116,580 tutarındadır.

