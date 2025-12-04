Şirket Dizini
BenQ
BenQ İş Analisti Maaşlar

BenQ şirketinde in Taiwan ortalama İş Analisti toplam tazminatı year başına NT$828K ile NT$1.13M arasında değişmektedir. BenQ şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/4/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$29.3K - $34.8K
Taiwan
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$27K$29.3K$34.8K$37K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir BenQ?

SSS

BenQ şirketindeki in Taiwan İş Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam NT$1,133,752 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
BenQ şirketinde İş Analisti rolü in Taiwan için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat NT$828,132 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

