Benevity
Benevity Maaşlar

Benevity şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $40,275 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $128,036 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Benevity. Son güncellenme: 11/14/2025

Yazılım Mühendisi
Median $91.3K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Tasarımcısı
Median $87.3K
Ürün Müdürü
Median $92.3K

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $128K
İş Analisti
$72.3K
Müşteri Hizmetleri
$40.3K
Program Müdürü
$58.9K
Çözüm Mimarı
$91.5K
Teknik Program Müdürü
$53.9K
Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Benevity şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Benevity şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $128,036 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Benevity şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $87,266 tutarındadır.

